Erdoğan: Hemen bu gece teröristler Güvenli Bölge dışına çıksınlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"HAREKAT NOKTASINA BİR ANDA GELMEDİK"

Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Bu harekatı başlatma noktasına bir anda gelmedik. Bu işin terörle mücadele konusunda 40, Suriye sorunu bakımından 8 yıl mazisi var. On binlerce vatandaşımızın canına mal olan terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını ve büyüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Müttefiklerimizin arkamızdan işler çevirdiği inkarı mümkün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır. Ülkemiz her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir.

"1220 KİLOMETREKARE ALAN TEMİZLENDİ"

Biz teröristleri takip ettik, sivillerden uzaklaştıklarında imha etik. Şu anda 1220 kilometrekare alanı temizledik. Türkiye sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Ülkemiz Suriye'de işgal değil terör operasyonu yapıyor. Siz ne derseniz deyin biz teröriste terörist demeye devam edeceğiz. Ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar bu utancı taşıyacaklar. Siz ne zaman devletlerin teröristlerle masaya oturduğunuz gördünüz. Bizden böyle bir şey beklemeyin. Bunun için arabulucu falan aramıyoruz, buna ihtiyacımız yok.

Türkiye operasyon bölgesindeki DEAŞ'lıların sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu en başında bildirdi. PKK/YPG şantaj malzemesi yaptığı DEAŞ'lıları cezaevlerinden serbest bırakmaya başladı. Kontrol altına aldığımız yerlerde DEAŞ'lıları da etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğiz. Suriye toprakları terörist işgali altındayken bu ülke adına atılan hiçbir adımın kıymeti olamaz. Barış Pınarı Harekatı Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan yerde dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Harekat alanındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye söz vermedik. Barış Pınarı Harekatı'ndan önce ABD, Rusya, NATO hepsini bilgilendirdik. Haber vermeden yapmadık. Adımı da böyle attık. Münbiç-Irak sınırı arasında 30-35 kilometre derinliğe inmeden kimse bizi durduramaz.

ABD YAPTIRIMLARINA SERT TEPKİ

Bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de azdan az çoktan çok gider diyoruz. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin torunlarıyız. Onunla Çanakkale destanını yazanların torunlarıyız. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi kolay olmaz.

Türkiye'ye gelecek ABD heyeti Türkiye'nin makul taleplerini göz önünde bulundurarak hazırlığını yapmalı. Bize ülkelerine girme yasağı koyanlar iyi düşünmesi lazım. Türkiye gibi bir devlete ülkenize girme yasağı koyacaksınız. Bize düşen nedir, hayırlı olsun. Gelmezsek ne olur, batar mıyız? Çok mu meraklıyız. Şahsıma aileme bakan arkadaşlarıma vize yasağı koyuyorlar. Bu siyasetten zerre kadar nasibini alana, bir ülkeye, devlete yakışır mı? Siyaset duygusallık değil, insan ve ülke yönetme sanatıdır.

Kaynak: NTV