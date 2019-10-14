Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Akşener'i Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgilendiren Akar, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında"

Bakan Akar, Tel Abyad ve Rasulayn'ın kontrol altına alındığını, bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Mücadelemiz tüm terör örgütleriyle"

Akar, "Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler." dedi.

"YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik"

Bakan Akar, "DEAŞ hapishanesinin YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA