İsrail'in yasağı nedeniyle sadece 22 vakit ezan okunabildi

İsrail'in dini bayramları ve sürekli uyguladığı yasakları nedeniyle bu ay Harem-i İbrahim Camisi'nde 150 vakitten sadece 22'sinde ezan okunabildi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, rutin yasakların dışında, artan Yahudi bayramları bahane edilerek bu ay Harem-i İbrahim Camisi'nde 78 vaktin daha ezanının okunamadığı kaydedildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi içindeki varlığını güçlendirdiği ve Yahudi bayramlarını bahane ederek camide ezan okunmasını yasakladığı vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin camiye girişini engellemek için Müslümanlara baskı yaptığı, camiye ulaşımı azaltmak için kontrol noktaları ve çeşitli engeller çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu “provokatif” uygulamalarının “işgalci İsrail’in” cami üzerindeki niyetinin bir yansıması olduğuna dikkat çekilerek, İsrail’in adım adım Harem-i İbrahim’i tamamen kontrolü altına almaya çalıştığına vurgu yapıldı.

El-Halil başta olmak üzere işgal altındaki Filistin’in diğer kentlerinde yaşayan Filistinlilere camiye gelmeleri çağrısı yapılan açıklamada, İsrail’in hegemonik planlarının durdurulması için çabaların yoğunlaştırılması talebinde bulunuldu.

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun dışında İsrail, Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

AA