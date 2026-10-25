Galibaf’tan ABD’ye: İran baskılara boyun eğmeyecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclisin bugün düzenlenen yüz yüze ve çevrim içi oturumunun açılışında yaptığı gündem dışı konuşmada, ABD’nin İran’a baskı uygulama girişimlerine değindi.

Galibaf, Amerikalıların medya üzerinden uygulanan baskı veya askeri tehditlerle büyük İran halkını teslim olmaya zorlayabileceklerini düşündüklerini belirterek, “İran bugün, Pehlevi dönemindeki aşağılanmış İran değil; özgüvenin, savunma gücünün ve çelik gibi bir iradenin sağlam kalesidir. Hiçbir yabancı gücün bu toprakların onuru hakkında karar vermesine asla izin vermeyecektir” dedi.

İran’ın korkutulamayacağını vurgulayan Galibaf, ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya saygısızlığa, düşmanlarının öngöremeyeceği bir karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi. Geniş çaplı savaş ya da suikast tehditlerinin İran halkını kendi haklarından ve çıkarlarından vazgeçiremeyeceğini ifade etti.

Galibaf, ABD’nin tutumunu değiştirmediği, zorbalık ve açgözlülük anlayışından vazgeçmediği ve ihlal ettiği taahhütlerini somut, elle tutulur ve fiilî adımlarla telafi etmediği sürece, Washington’un hiçbir iddiasının İran'ın açısından en ufak bir geçerliliği olmayacağını belirtti.

İran’ın yeni bir söylemi olmadığını dile getiren Galibaf, yanlış hesaplamaları ve İran’a karşı başlattığı savaşla bataklığa saplanan tarafın ABD olduğunu söyledi. Kalibaf, ABD’nin bu durumdan kurtulmak için gerekli adımları kendisinin atması gerektiğini ifade etti.