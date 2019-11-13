Bölgede bir diyalog ortamı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, BAE’li bir yetkilinin ülkesinin sorunların diyalog yoluyla çözülmesi isteğinde olduğu iddiasına ilişkin, “İran İslam Cumhuriyeti her zaman bölgedeki sorunların çözülmesi için siyasi müzakereyi tek çözüm yolu olarak görüyor ve bölge ülkeleri arasında bir diyalog alanı oluşturmak için elinden geleni yapıyor.” ifadelerine bulundu.

Musevi, “Bölgesel Diyalog Formunun Oluşumu’, ‘Saldırmazlık Paktı’ teklifi ve Cumhurbaşkanı Ruhani’nin BM 74. Genel Kurulu toplantısında sunduğu ‘Hürmüz Barış Girişimi’ planı İran’ın bu doğrultuda yaptığı işlerdendir” dedi.

Musevi, bölge ülkelerinin “Hürmüz Barış Girişimi” planını kabul ederek, kapsamlı bir diyalog çerçevesinde bölgedeki krizlerin çözülmesinde önemli bir adım atacağına inandıklarını belirtti.