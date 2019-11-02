İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyydi Abbas Musevi, ABD'nin açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek, “ABD’nin böyle bir girişimde bulunması bu ülkenin diplomasideki zayıflığını ve yetersizliğini gösteriyor." dedi.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef, ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatik ve mantıklı girişimlerde bulunma konusunda yetersiz ve yalnızca ekonomik teröre ve zorbalığa dayanıyor. ABD’nin diğer ülkelerle ve hatta uluslararası ve çok taraflı mekanizmalarla ilgili olarak kullandığı zorbalık diplomasisi küresel bir sorun haline gelmiştir."

Abbas Musevi, “ABD, süregelen İran yaptırımları yerine kuruntularından vazgeçmeli ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmeli." diye konuştu.

ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıklamıştı.