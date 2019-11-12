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12 Kasım 2019 - 18:52

İran'dan flaş "Bolivya" açıklaması

İran'dan flaş "Bolivya" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Bolivya’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamda, “İran, hükümetlerdeki her türlü değişikliğin halkın isteğiyle yasal bir şekilde sadıktan çıkan oylarla yapılması gerektiğine inanmaktadır” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Bolivya’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Hükümetlerin zorla ve yasa dışı olarak dış müdahaleyle değiştirilmesini kınıyoruz ve bunun kabul edilemez olduğu kanaatindeyiz” dedi.

Musevi, “İran, hükümetlerdeki her türlü değişikliğin halkın isteğiyle yasal bir şekilde sadıktan çıkan oylarla yapılması gerektiğine inanmaktadır” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, “Bolivya halkı ve siyasi gruplar ülkelerinin mevcut hukuki ve siyasi kapasitlerini kullanarak kargaşa, şiddet ve çatışmaya başvurmadan bir çözüm yoluna varabilir” değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1882395

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