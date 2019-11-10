İran: NPT'den çekilme kararı almadık

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, geçtiğimiz hafta nükleer anlaşmdaki taahhüterini askıya alma yönünde dördüncü adımı attıklarını belirterek, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in dün Antalya'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldığını söyledi.
Önümüzdeki günlerde Tahran’da gerçekleşecek Uluslararası İslami Birlik Konferansı’na değinen Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, ikili ve bölgesel meseleleri konuşmak üzere yarın Kazakistan’a gideceğini duyurdu.
Musevi, İran'ın son nükleer anlaşma kararı konusunda, “Diplomasi kapısı hala açık. İran olarak ulusal menfaatler yönünde hareket ediyoruz ve kimsenin verdiği vaatlere umudumuz yok.” ifadelerinde bulundu.
Abbas Musevi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilme kararı almadığını belirtti.
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