ABD'nin desteği İran'daki olayların önceden planlandığını gösteriyor

Ülkedeki son gelişmeleri değerlendiren İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti, hükümetin uyguladığı Benzin Planı’yla ilgili halkın endişelerinin anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, “Şu anda pahalalık var ve eğer bu plan dar gelirli vatandaşların üzerinde yeni bir baskı yaparsa, doğru değil.” dedi.

Ayetullah Cenneti, ülkedeki son olaylara dair şunları kaydetti:

“Güvensizlik ve kaos halkın isteği değil, evleri ve dükkanları yağmalayıp yakmak halkın işi değildir; yolları kapatmak, silah ve bıçakla vatandaşlar ile güvenlik güçlerine saldırmak halkın işi değil. Emniyet güçleri haydutlara karşı kamu düzenini korumalı."

“ABD yetkilileri, uğursuz Pehlevi Hanedanı, İslam Devrimi karşıtı canilerin haydutlar tarafından yapılan şiddet ve yıkıma destek vermesi düşmanın çoktan böyle bir eylemi planladığını gösteriyor.” ifadesini kullanan Ayetullah Cenneti, protestolarda duyarlı vatandaşların saflarını haydutlarınkinden ayrımasıyla düşmanın hayal kırıklığına uğratıldığını söyledi.