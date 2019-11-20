IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu sonrası yeniden yapılanıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre IŞİD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi üzerine 'yeniden örgütlenme imkanı' buldu.

Raporda, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünün örgüte 'önemli bir darbe' vurduğunu ancak yeniden inşasını engellemeyeceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Denetleme Dairesi'nin açık kaynaklara dayanan raporunda "IŞİD, Türkiye'nin operasyonunda ve ardından ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinden, Suriye'deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırarak ve ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirerek istifade etti." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Türk kuvvetlerine ek olarak Rus ve Suriye devleti birlikleri ekim ayında kuzeydoğu Suriye'ye girdiği ve söz konusu üç gücün de İŞİD ile mücadeleye öncelik verilme ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı.

Kaynak: Euronews