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22 Kasım 2019 - 11:00

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 92 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 92 gözaltı kararı

Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev alırken ihraç edilen bazı askerlerin örgütle ankesörlü telefon ile haberleştiği belirlendi. Bu kapsamda 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Kaynak: İHA

News Code 1882595

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