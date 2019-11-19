Filistin'den ABD'nin İsrail yerleşimleri kararına tepki

Filistin Yönetimi Başbakanı Iştiyye, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "ABD'nin İsrail'deki en radikal akımlardan birinin tarafgirliğini yapması, onu, uluslararası kanunların temel ilkelerini görmekten alıkoyuyor. Bu, başbakanlık yarışının son anlarında Benyamin Netanyahu'ya destek olma çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ilgili açıklamalarının, bunların inşasını suç sayan uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini kaydeden Iştiyye, uluslararası topluma, barışın tesis edilmesi için sarfedilen çabaları baltalayan bu tür 'tehlikeli' açıklamalara karşı çıkma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Batı Şeria'da yer alan İsrail yerleşimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın İsrail yerleşimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla İsrailli yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm yerleşimler yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Sputnik