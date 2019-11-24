Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 16 bin 700 Suriyeli IKBY'ye sığındı

Sputnik’e konuşan Abdurrahman, “Son bir ayda Suriye’den 16 bin 700 sığınmacı aldık. Bu bizim için artık çok büyük bir sorun, çünkü daha önce Irak ve Suriye’den gelen yaklaşık bir milyon sığınmacıyla da ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin başlamasının durumu daha da zorlaştırdığını belirten Abdurrahman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle giderse, potansiyel olarak yüzbinlerce insan sığınmacı durumuna düşebilir. Eğer böyle rakamlarla karşılaşırsak, Kürdistan hükümetinin nasıl başa çıkacağını bilmiyorum.”