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18 Kasım 2019 - 15:22

Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusundaki Ayn el-Arap'ta Türk ve Rus askeri, dörder araç ve İHA'larla 8'inci ortak kara devriyesini tamamladı.

Türk ve Rus askerleri, İHA'ların desteğiyle Fırat'ın doğusunda 8'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askerlerinin, Ayn el-Arap bölgesinde kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar katıldı.

Havadan İHA'larla da desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.  

Kaynak: TRT Haber

News Code 1882495

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