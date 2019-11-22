Suriye ordusu kurtardığı bölgeleri genişletmeye devam ediyor

Suriye ordusu Haseke’nin kuzey kırsalı Tel Temir bölgesinde kontrolü altındaki alanları genişletip burada konumunu güçlendirdi.

SANA’nın Haseke muhabiri ülke ordu birliklerinin terörden kurtardığı bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağladığını aktardı. Muhabir ordu birliklerinin bu amaçla bulunduğu noktaları arttırdığını belirtti.

Halep ile Haseke arasındaki otoyolun güvenliği açısından Tel Şamran bölgesinde askeri noktalarını arttırdığını ifade eden muhabir; bu yolun Haseke ile diğer iller arasındaki ulaşım ve nakliyede büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Muhabir ordunun terörden kurtardığı bölgelerde bölge halkının derhal evlerine dönmekte olduklarına belirtti.