İran: Petrolümüzü farklı yöntemlerle satıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Ulusal İhracat Günü dolayısıyla Tahran’da düzenlenen bir törende konuşma yaptı.

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı azami baskı politikasına işaret eden Cihangiri, “Amerikalılar, maksimum psikolojik ve ekonomik baskıya rağmen, İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirme konusunda başarısız oldu. Petrolümüzü farklı yöntemlerle satıyoruz.” dedi.

“İki yıllık psikolojik ve ekonomik savaşın tüm baskılarına karşın dimdik ayaktayız ve direndik.” ifadesini kullanan Cihangiri, bu durumu aşmak için ulusal birliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Cihangiri, “İran bugün tehlikede. Amerikalılar, Suudiler, Siyonistler İran'ı yenmeye çalışıyorlar. Onlarla başa çıkmanın tek yolu ulusal birliktir. Böylece ülkedeki girişimciler ve üreticiler tehditleri fırsata çevirebilmesine zemin hazırlayabiliriz.” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz Mart ayında Donald Trump yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini ileri sürmüştü.