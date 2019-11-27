Petrol ABD'de stokların arttığını gösteren veri sonrası düştü

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının arttığını gösteren özel sektör raporunun ABD ile Çin arasında sınırlı ticaret anlaşmasının imzalanmasının yakın olduğuna ilişkin iyimserliğe ağır basması sonrası son üç günde ilk kez düştü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki iki seansta yüzde 1.1 yükseldikten sonra yüzde 0.4 kadar düştü. ABD'de özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 3.64 milyon varil arttı. Çarşamba günü açıklanacak olan resmi verilerin stokların son beş haftada ilk kez azaldığını göstermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile ticaret anlaşmasının ilk fazına yönelik görüşmelerin tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi, ancak ABD Başkanı daha sonra Fox News'a yaptığı açıklamada, ABD için daha iyi şartlar sağlamak amacıyla anlaşmayı beklemeye aldığını kaydetti. Sınırlı bir ticaret anlaşması olumlu olacaktır, ancak anlaşmanın bu şekli, mevcut gümrük tarifelerinden geri adım atılmazsa, petrol talebinin canlanması için fazla faydalı olmayabilir. Öncü göstergelerin işaret ettiği üzere, Çin ekonomisi Kasım ayında üst üste yedinci ayda da yavaşlama gösterdi. Bu durum, ticaret savaşının ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkisinin altını çiziyor.

Sydney'de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli stratejisti Daniel Hynes, "Petrol piyasası orta vadeli görünüm konusunda hala kötümser," dedi ve "Ticaret anlaşmasının, tarifelerde indirim olmazsa, çok fazla şey getireceği konusunda iyimserlik fazla değil" değerlendirmesinde bulundu.

Ocak vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 13 sent ya da yüzde 0.2 düşerek Singapur saati ile 13:10'da varil başına 58.28 dolara indi. Kontrat Salı günü yüzde 0.7 yükseldi.

Ocak vadeli Brenet petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, dün yüzde 1 yükseldikten sonra yüzde 0.2 düşerek varil başına 64.15 dolara geriledi. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 5.87 dolar primli işlem gördü.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,06 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Bloomberg