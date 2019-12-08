İran ile Gürcistan dışişleri bakan yardımcıları görüştü

Parstoday'da yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi görüşmede, İran'ın bölgede komşularıyla ilişkilerinin dış faktörlerden etkilenmediğine temasla, İran'ın Gürcistan ile işbirliğinin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladı.

Irakçi ayrıca, ABD'nin İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarından kaynaklanan sorunlara dikkat çekerek, yaptırımların İran'ın Gürcistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ikili işbirliği için yeni fırsatlar sağladığını ifade etti.

Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı da, Tahran ile Tiflis'in uzun geçmişi olan ilişkilerine dikkat çekerek, Tiflis'in Tahran ile ikili münasebetlerini her alanda geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran-Gürcistan ikili siyasi istişareleri için Tahran'a gelen Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile İranlı mevkidaşı görüşmede ayrıca nükleer anlaşma, bölgesel ve uluslararası konuları da masaya yatırdılar.