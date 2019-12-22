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22 Aralık 2019 - 16:20

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan dışişleri bakanları yarın görüşecek

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan dışişleri bakanları yarın görüşecek

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri bakanları Elmar Memmedyarov, Mevlüt Çavuşoğlu ve David Zalkaliani yarın başkent Tiflis’te bir araya gelecek.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri bakanları Elmar Memmedyarov, Mevlüt Çavuşoğlu ve David Zalkaliani yarın başkent Tiflis’te bir araya gelecek.

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 8’incisi, yarın başkent Tifilis'te düzenlenecek.

Söz konusu toplantıda 3 ülkeyi ilgilendiren bölgesel işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan formatında Dışişleri bakanları görüşmesinin sonuncusu – yedincisi geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

News Code 1883283

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