Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan dışişleri bakanları yarın görüşecek

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri bakanları Elmar Memmedyarov, Mevlüt Çavuşoğlu ve David Zalkaliani yarın başkent Tiflis’te bir araya gelecek.
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 8’incisi, yarın başkent Tifilis'te düzenlenecek.
Söz konusu toplantıda 3 ülkeyi ilgilendiren bölgesel işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan formatında Dışişleri bakanları görüşmesinin sonuncusu – yedincisi geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilmişti.
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