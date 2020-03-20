Düşmanlar direniş ile halk arasındaki güveni ortadan kaldırmaya çalışıyor

Bölgedeki ve Lübnandaki gelişmelere ilişkin konuşan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, düşmanların direniş ile halk arasındaki güveni ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Nevruz Bayramını İran milletine tebrik eden Seyyid Hasan Nasrullah, Amerikan- Siyonist casusu Amir Elyas Fahuri'nin serbest bırakılmasına dikkati çekerek, "ABD Amir Fahuri'nin tutuklanmasından bu yana Lübnanlı siyasi yetkililere en ağır baskılar yaptı. Bunun yanı sıra onları yaptırım uygulamakla tehdit etti" dedi.

Düşmanların direniş ile insanlar arasındaki güveni ortadan kaldırmaya çalıştığını belirten Nasrullah, "Lübnan ordusuna askeri ve silah yardımını kesmek, ekonomik yaptırımlar uygulamak ve diğer ülkelerin Lübnan'a yardım sağlamasını engellemek, ABD'nin Amir Fahuri'nin koşulsuz olarak serbest bırakılması için ettiği tehditler arasındaydı" ifadelerinde bulundu.

Hizbullah'ın Amir Fahuri'nin serbest bırakılmasına karşı olduğunu dile getiren Hasan Nasrullah, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyi bu ülkenin gelecekte daha fazla müdahalesinin önünü açacak 'tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirdi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Amal ve Hizbullah Hareketi, Fahuri'nin serbest bırakılması kararından bilgisi yoktu. Yoksa bu konuya müdahale ederek onun suçlamalarından beraat etmesine izin vermezdi" diye konuştu.

Nasrullah, Hizbullah'a karşı suçlamaları reddederek, "Hizbullah'ın Fahuri'yi serbest bırakma sorumluluğunu üstlendiğinde ısrar eden herkes düşmanlarımızın sahasında oynuyor" ifadelerini kullandı.