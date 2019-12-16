  1. Dünya
  2. Avrupa
16 Aralık 2019 - 15:28

Kremlin: Putin ile Trump ocak ayında İsrail'de görüşebilir

Kremlin: Putin ile Trump ocak ayında İsrail'de görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ocakta İsrail’de görüşebileceğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ocakta İsrail’e yapacağı ziyaretin hazırlandığını belirtti.

Bu ziyaret sırasında Putin’in Trump’la görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov "Trump’ın İsrail’de olacağına dair bir bilgimiz yok, ancak Putin’in ziyareti için hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor" dedi.

Peskov, Putin’in daha önce olduğu gibi, İsviçre’de düzenlenecek Davos Zirvesi’ne (21-24 Ocak)  katılmayacağını ekledi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1883133

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler