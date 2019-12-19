Karlov, ölüm yıldönümünde Ankara’da anılıyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Ankara'da 2016 yılında bugün katıldığı bir sergide suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un anısı yaşatılıyor.

Ankaralılar, büyükelçilik binasına Karlov’un büstüne çiçekler ve mumlar bırakıyor.

​Rusya Dışişleri Bakanlığı da Karlov anısına açıklama yaptı. Twitter’da yer alan açıklamada “A.G. Karlov’un trajik ölümü, ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yüreklerinde onulmaz bir yara olarak kaldı. Karlov parlak bir diplomat, zeki ve iyi bir insandı” ifadeleri kullanıldı.

Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Çankaya Belediyesi ve Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” konulu fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yaptığı sırada polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen suikast sonucunda yaşamını yitirmişti.