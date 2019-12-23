İran ile Türkiye'nin teknolojik işbirliği artacak

İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari'nin başkanlığındaki İran heyeti Türkiye’ye gidecek.

İran heyetinde inovatif, teknolojik ve bilgi tabanlı şirketlerin temsilcileri yer alıyor. Heyet, İran menşeli bilim ve sanayi ürünlerini Türkiye'de tanıtmayı amaçlıyor.

Ziyaretin temel amacı, İran merkezli bilgi tabanlı şirketler ile ilgili Türk şirketleri arasında ortak bir toplantı yapmak ve teknolojik ile sanayi merkezlerini yakından incelemektir.

Türkiye, önümüzdeki 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında 100'e yakın İran merkezli bilgi tabanlı şirkete ev sahipliği yapacak.