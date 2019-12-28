Barzani: Irak belirsiz bir geleceğe sürükleniyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa eden Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yerine yeni birinin seçilememesi üzerine meydana gelen siyasi krizle ilgili başkanlık resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Derin bir krizin içine giren Irak'ın durumunu ve meydana gelen gelişmeleri büyük bir endişeyle yakından takip ettiklerini belirten Barzani, "İstikrarsızlık tehlikesi ve karmaşıklığın arttığı böylesi bir durumda, ülke belirsiz bir geleceğe sürükleniyor. Ulusal ruha sahip ve ortak anlayış çerçevesinde durumla yüzleşmek herkesin görevidir." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi'nin yerine yeni bir başbakan adayının belirlenmesi konusunda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in siyasi baskılara maruz kaldığının altını çizen Barzani, bu durumun anayasa ve siyasi prensiplerle bağdaşmadığını, sorunların adresinin yine anayasa olduğunu aktardı.

Başkan Barzani, yeni başbakan adayı üzerinde tartışmaların çıkmaması ve etkin siyasi partilerin rızasını alabilmesi için göstericilerin haklı talepleri, ülkenin menfaati ve mevcut durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Barzani, gelecek geçiş sürecinin atlatılması ve seçimlere hazırlık konusunda yeni kurulacak hükümete destek verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA