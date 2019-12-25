İran'dan kaçırılan sınır muhafızları ile ilgili son açıklama

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai Pakistan sınırında kaçırılan sınır muhafızlarının son durumuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Kaçırılan üç sınır muhafızını ülkemize geri getirmek için Pakistanlı yetkililerle çeşitli görüşmeler yaptık." dedi.

Erdebil kentinde İran medyasına açıkama yapan Tuğgeneral Rızai, Pakistanlı tarafla düzenlenen görüşmeleri "olumlu" olarak değerlendirdi.

Tuğgeneral Kasım Rızai, İranlı sınır muhafızlarının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, yakında serbest bırakıldıktan sonra yurda döneceklerini duyurdu.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mircave bölgesinde görev yapan 11 sınır muhafızı 16 Ekim 2018'te bir terör örgütü tarafından kaçırılmıştı.