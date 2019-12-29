İran Hava Kuvvetleri gece gündüz demeden teyakkuzda

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade, İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde düşen askeri uçakta şehit olan Pilot Muhammed Rıza Rahmani için düzenlenen anma töreninde basın mensuplarına konuştu.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri’nin tam hazırlık içinde olarak sürekli operasyonel uçuş gerçekleştirip ülkenin hava sahasını koruduklarını belireten Tuğgeneral Nesirzade, “İran Ordusu Hava Kuvvetleri gece gündüz demeden teyakkuzda ve tehditlerden herhangi bir korkusu yoktur” dedi.

İranlı Pilot Muhammed Rıza Rahmani geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeybatısındaki Erdebil kentinde bulunan Sabalan sıradağlarına düşen askeri uçak kazasında şehit olmuştu.