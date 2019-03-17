İran'dan kaçırılan sınır muhafızları ile ilgili son açıklama

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai Pakistan sınırında kaçırılan sınır muhafızlarının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu Genelkurmay Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetleri'nin ana gündeminden biridir." dedi.

"Pakistan hükümetinin güçlü güvenlik güçlerine sahip olduğuna ve irade ettiği zaman kaçırılan sınır muhafızlarımızı serbest bırakacağına inanıyoruz." ifadesini kullanan Tüğgeneral Rızai, şunları kaydetti:

"Yaptığımız son görüşmelere göre, Pakistan tarafı kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için yeni bir operasyona başladığını ve İran'ın taleplerine kesin olarak cevap vereceğini açıklamıştır."

İran ile Pakistan arasındaki derin ilişkilere dikkati çeken Tüğgeneral Rızai, "Pakistan hükümetinin ciddi bir şekilde terör örgütlerine karşı çıkmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu.

Geçenlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mircave bölgesinde bir terör örtügü tarafından kaçırılan sınır muhafızlarından 5’inin yurda geri döndüğünü açıklamıştı.

Mircave bölgesinde görev yapan 11 sınır muhafızı 16 Ekim’de kaçırılmıştı.