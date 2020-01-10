Hindistan Yüksek Mahkemesi: Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar gözden geçirilsin

Hint basınındaki haberlere göre, 5 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti, bölgedeki kısıtlamalara ilişkin itiraz dilekçelerini dinledi ve görüşünü bildirdi.

Yargıç Nuthalapati Venkata Ramana başkanlığındaki Yüksek Mahkeme heyeti, aylardır süren internet kısıtlamasını "gücün kötüye kullanımı" olarak nitelendirerek Cammu Keşmir yönetiminin, bölgedeki tüm kısıtlamaları bir hafta içerisinde gözden geçirmesine karar verdi.

Hükümet kararına karşı sadece muhalefet etmenin, internetin askıya alınması nedeni olamayacağını kaydeden Yüksek Mahkeme heyeti, "Serbest dolaşım, internet ve temel özgürlüklerin askıya alınması üzerinde keyfi yetki kullanımı olamaz." görüşünü benimsedi.

Yüksek Mahkeme heyeti, konuşma ve ifade özgürlüğünün internete erişim hakkını da içerdiğini vurgulayarak, interneti kullanma özgürlüğünün temel bir hak olduğunu kaydetti.

Heyet Başkanı Ramana, Cammu Keşmir yönetiminden, temel hizmet sunan hastane ve okul gibi kamu kurumlarındaki internet hizmetlerinin düzeltilmesini istedi.

Amaçlarının, vatandaşlara haklarının verilmesini sağlamak olduğunu belirten yargıç Ramana, "Verilen emirlerin arkasındaki siyasi amacı araştırmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA