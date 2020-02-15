Hindistan'dan Türkiye'ye 'iç işlerimize müdahale etme' çağrısı

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye’ye Hindistan’ın içişlerine müdahale etmeme ve ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Hindistan, kendisinin ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olan Cammu Keşmir'e yapılan tüm atıfları reddediyor. Türkiye yönetimini Hindistan’ın içişlerine müdahale etmemeye, ayrıca Pakistan’dan Hindistan'a ve bölgeye yönelen ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere, gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan parlamentosunda dün yaptığı konuşmada Keşmir’deki durumu Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale savunmasına benzetmesi sonrasında geldi.

Hindistan’ın başkanlık kararnamesi ile geçen yılın ağustos ayında anayasadan 370. maddeyi çıkartarak Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü iptal etmesi ile ülkenin kuzeyindeki gerilim hızla tırmanmıştı. Keşmir’in Hint kısmının üzerine hak talep eden Pakistan bu kararı sert bir biçimde kınamıştı.

Kaynak: Sputnik