Hindistan’daki protestolara polis yasağı

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenmek istenen gösterilere ülkenin çeşitli bölgelerinde yasak getirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin Eski Delhi (Old Delhi) bölgesinde bulunan tarihi Kızıl Kale etrafında düzenlenmesi planlanan protestolar polis tarafından engellendi.

Kale etrafında toplanan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis, kişi sayısı 4 ve üzerinde olan gruplara müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Başkentin bazı bölgelerinde internete erişim askıya alındı. Aralarında Vodafone ve Airtel'in bulunduğu mobil telefon operatörlerinin internet ve mesaj gönderim servislerinin kısıtlandığı belirtildi.

Polis, protesto gösterilerine katılımı azaltmak amacıyla şehrin girişlerine barikat kurarken, yollarda sıkı denetim uyguladı.

Polisin, Gurugram bölgesi ile başkent arasındaki kara yolunda denetimlerini artırması, kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına yol açtı.

Eylemlerin yoğun olduğu Jamia Millia Islamia (JMI) ve Jawaharlal Nehru Üniversiteleri (JNU) ile şehrin merkezindeki metro istasyonu duraklarından 14'üne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: AA