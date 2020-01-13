İspanya Süper Kupası'nda şampiyon Real Madrid

Gazete Vatan'a göre Real Madrid, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Atletico Madrid'e penaltılarda 4-1 üstünlük kurdu ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyon oldu.

İspanya'da Süper Kupa'da Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. 90 dakikalık bölüm ve uzatma bölümleri 0-0 eşitlikle sona erdi. Real Madrid penaltıları 4-1 kazanarak şampiyon oldu.

Real Madrid'de Valverde 115. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Atletico Madrid penaltılarda üst üste 2 atıştan yararlanamadı.