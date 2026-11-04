İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Burucerdi, Meclisin bugün (4 Kasım Çarşamba) düzenlenen açık oturumunda yaptığı konuşmada, İran’ın ulusal güç bakımından yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

İran halkı ile güçlü ve cesur silahlı kuvvetlerinin bu gücün en önemli unsurları olduğunu ifade eden Burucerdi, söz konusu unsurların İran’ın ABD ile mücadele edebilecek büyük bir güç olarak konumunu pekiştirdiğini söyledi. Burucerdi, İran halkı, silahlı kuvvetleri ve ülkenin liderliğiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

ABD’nin İsrail rejimini kışkırtarak İran’a yeni bir savaş dayatmaya çalıştığını belirten Burucerdi, Washington’a şu uyarıda bulundu:

“İran'ın ABD ve Siyonist rejime vereceği yanıt, önceki hesap hatalarının sonuçlarından çok daha geniş kapsamlı ve ezici olacaktır.”

İsrail rejimini ABD yönetimini İran’a karşı savaşa teşvik eden unsur olarak gördüklerini kaydeden Burucerdi, “Siyonist rejim ile ABD arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Her ikisini de ağır şekilde pişman edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Burucerdi, tehditlere karşı izlenecek tutum konusunda İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı’nın talimatlarını hatırlatarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu açıklamaları dikkate alması gerektiğini söyledi. Burucerdi, her türlü tehdide, niteliği ve düzeyi ne olursa olsun, coğrafi sınırlama olmaksızın hızlı ve etkili karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığının sonuçlarına da dikkat çeken Burucerdi, Fars Körfezi’ne kıyısı bulunan Arap ülkelerinin, topraklarında ABD üslerine ev sahipliği yapma deneyiminden ders çıkarması gerektiğini belirtti. ABD’nin bölgedeki askeri varlığının güvenliği tehdit ettiğini savundu.

Devrim Lideri'nin silahlı kuvvetlerin gelecekteki olası saldırılara karşı hazırlıklı olması yönündeki açıklamalarına değinen Burucerdi, düşmanların yeni bir askeri veya terör saldırısı başlatmaları halinde, bunun ne zaman ve nasıl sona ereceğine İran Silahlı Kuvvetlerinin karar vereceğini ifade etti.

Burucerdi, konuşmasının sonunda hedeflerin yeniden güncellenmesi gerektiğini belirterek, ABD ve İsrail’in maddi ve manevi varlıklarının İran Silahlı Kuvvetlerinin hedefleri arasında yer alabilecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.