İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in kaleme aldığı mesajda, bu günü “hak cephesinin batıl cephesi karşısındaki saf tutuşunun” bir sembölü olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamaney, “Her gün ve her saat, Büyük Şeytan’a (Amerika) karşı direniş ve mücadele günüdür” dedi.

ABD’nin farklı dönemlerdeki İran halkına yönelik sergilediği hasmane tutumuna işaret eden Ayetullah Hamaney, “Tüm bu aşamalarda, Amerikan liderleri ve onun uşakları, kendi egemenliğini dayatma ve İran’ı teslim alma peşinde olmuştur. Hatta bu zorbalığın son versiyonlarında, uluslararası alandaki tüm sözde kuralları bir kenara bırakarak, ülkemizin parçalanması, milletin diz çöktürülmesi, İslami düzenin çökertilmesi ve İran’ın köklü ve kadim medeniyetinin yok edilmesi peşinde küstahça bir tutum sergilemektedirler.

Düşman, her aşamada sahadaki gerçeğin sağlam duvarı ve asil İran milletinin iradesinin sarsılmaz kayalarıyla karşılaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney'in mesajında, "İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yönetimini uygulaması ve ABD’nin bölge ülkelerindeki askeri üslerini ortadan kaldırması, her ne kadar ABD’nin dayatılan üçüncü savaştaki saldırganlığına ve cinayetlerine bir tepki olsa da, aynı zamanda bölgesel boyutta emperyalizme karşı başlangıç niteliğinde bir cihad olarak değerlendirilmektedir. Bu tür askeri saldırıların tekrarlanması hâlinde ise çok daha geniş boyutlar kazanacaktır.

Bu güç tezahürü, hak cephesinin tüm kanatlarındaki birliğin ve direniş cephesinin Filistin’den Lübnan’a, Irak’tan Yemen’e uzanan akıllıca ve kudretli destanlarının yanı sıra, hak cephesinin bayrağının yükselişine ve yeni bir küresel düzene zemin hazırlanmasına dair parlak ve umut verici bir başlangıç teşkil etmektedir. Zira hak cephesi inanç, direniş ve fedakârlık sahibi olduğu sürece, batıl cephe hangi güce ve kudrete sahip olursa olsun, kim ve ne olursa olsun ona karşı koyamayacak; geri çekilme ve hezimet onun kaçınılmaz akıbeti olacaktır." ifadelerine yer verildi.

İslam Devrimi Lideri ayrıca, mutlak caydırıcılık noktasına ulaşmanın yegâne yolunun her yönlü kalkınma yolunda “her zamankinden daha güçlü İran” stratejisinin sürdürülmesi olduğunu belirtirken, “millet” ile “yetkililer” arasındaki karşılıklı desteğin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü nedir?

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Bu günde "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.