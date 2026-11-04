Reşt-Astara demiryolu hattında kalan 37 kilometrelik arazinin teslim belgesi, etütlerin tamamlanması ve güzergâhın haritalandırılması amacıyla bugün İran Ulaştırma Altyapısı İnşaat ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Huşeng Bazvend ile Rus şirketinin Genel Müdürü Yuri Kuzmin tarafından imzalandı.

Konuya dair açıklamada bulunan İran Demiryolu İnşaat ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Abbas Hatibi, bugün kalan 37 kilometrelik arazinin teslim belgesinin imzalanmasıyla Reşt-Astara demiryolu hattı projesinin tüm güzergâhı ile projenin etütlerinin tamamlanması amacıyla resmen Rus tarafına devredildiğini bildirdi.

Bu bölümün teslim edilmesiyle Rus tarafının etütleri tamamlamak üzere tüm güzergaha erişim imkanının sağlandığını belirten Hatibi, “Önceden etütler 125 kilometrelik bir alanda yürütülüyordu; şimdi kalan 37 kilometre de bu alana eklendi ve böylece güzergahın tamamında etütlerin tamamlanması için gerekli şartlar oluşturuldu” dedi.

Reşt-Astara demiryolu hattı, Rusya ve Azerbaycan'ı Fars Körfezi'ne bağlayan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun kritik parçasıdır.