RIA Novosti'nin aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, “İran ve ABD arasındaki anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Batı Asya'daki gerilimin tırmanmasına işaret eden Ning, Pekin yönetiminin İran, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Mao Ning, Pekin'in Yemen meselesinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını desteklediğini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair uygun ve kapsamlı bir çözüm bulunması için çaba sarfedeceğini vurguladı.

Çinli yetkili ayrıca, Fars Körfez bölgesi ülkelerinin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalmalarını temenni ederek; ortak, kapsamlı, sürdürülebilir ve işbirliğine dayalı güvenlik temelinde yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için hep birlikte çalışacakları umudunu dile getirdi.