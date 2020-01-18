Pakistan Dışişleri Bakanı: İran bölgede gerginlik istemiyor

Pakistan medyasına göre, ABD’ye yaptığı iki günlük ziyaretin sonunda gazetecilere konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD ziyareti öncesi İranlı yetkililerle yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, İran’ın bölgede çatışma değil, komşu ülkeleriyle olan gerilimleri azaltma isteğinde olduğunu söyledi.

Tahran’ın bölgedeki bazi ülklelerle olan ihtilaflarını çözmek için herhangi bir düzeyde etkileşime hazır olduğunu belirten Kureyşi sözlerinin diğer bölümünde de ABD temasları esnasında bu ülkenin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Afganistan’daki son durumu görüştüğünü bildirdi.