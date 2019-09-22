Pakistan'dan Suudi Arabistan'a uyarı

Parstoday'ın haberine göre, BM Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere New York'ta bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyaretinde, Riyad'dan bölgenin barış ve istikrarını tehdit edecek her türlü karardan kaçınmasını istediğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca, İmran Han'ın son gelişmeler hakkında Suudi Arabistan Kralı ve Veliahdı ile ayrıntılı şekilde konuştuğunu kaydetti.

Yemen ordusu ve halk güçleri 14 eylülde 10 adet İHA ile Suudi petrol devi Aramco'ya ait iki tesisi bombaladı.