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19 Ocak 2020 - 20:51

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da 'iç savaş' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da 'iç savaş' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Libya'da tüm ülkeyi saracak bir iç savaşı engellemek için şimdi acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz." dedi.

AA'nın haberine göre, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Guterres, "Burada aciliyet gerektiren bir husus için topladık. Libya'da kötüye gidiş sarmalının önüne geçmemiz lazım." diye konuştu. 

Guterres, bir sene önce uluslararası toplumun desteğiyle Libya halkının siyasi sürece yaklaştığını anımsatarak, nisan ayında "umutların suya düştüğünü" ve başkent Trablus'taki çatışmanın binlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığına dikkati çekti.

Libya'da uluslararası insancıl hukukun defalarca ihlal edildiğini ifade eden Guterres, "170 binden fazla kişi zorla yerinden edildi, Trablus'ta 220 okul kapatılarak 116 bin çocuk temel insan hakkı olan eğitimden mahrum bırakıldı." açıklamasında bulundu.

News Code 1883946

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