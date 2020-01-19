BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da 'iç savaş' uyarısı

AA'nın haberine göre, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Guterres, "Burada aciliyet gerektiren bir husus için topladık. Libya'da kötüye gidiş sarmalının önüne geçmemiz lazım." diye konuştu.

Guterres, bir sene önce uluslararası toplumun desteğiyle Libya halkının siyasi sürece yaklaştığını anımsatarak, nisan ayında "umutların suya düştüğünü" ve başkent Trablus'taki çatışmanın binlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığına dikkati çekti.

Libya'da uluslararası insancıl hukukun defalarca ihlal edildiğini ifade eden Guterres, "170 binden fazla kişi zorla yerinden edildi, Trablus'ta 220 okul kapatılarak 116 bin çocuk temel insan hakkı olan eğitimden mahrum bırakıldı." açıklamasında bulundu.