Libya Konferansı Bildirgesi yayımlandı

İç savaşın sürdüğü Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi istikrarın sağlanması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen zirvenin sonunda açıklanan "sonuç bildirgesinde", Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasına ve ülkeye uygulanan "silah ambargosunun sıkı takibine" karar verildi.

Zirve sonrası kabul edilen Libya Siyasi Anlaşması'nın siyasi istikrar ve çözüm için önemli bir yol haritası olduğu belirtilirken, toplantıya katılan devletler ateşkes süresi boyunca Libya'daki gruplara silah yardımı ve askeri destek vermeyi durdurma taahhüdünde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya için kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" derken, 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşturulacağını ve isimlerin belirlendiğini açıkladı.

Bildirgede şu maddeler üzerinde anlaşma sağlandı:

*İsviçre'nin Cenevre kentinde Libyalı taraflardan oluşan askeri bir komite toplanacak.

*Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için Birleşmiş Milletler'e (BM) devreye girecek.

*Toplantıya katılan devletler "Libya'da polis ve askeri güçlerin tek otorite altında birleşmesine destek verecek".

*Toplantıya katılan devletler "merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasına" destek verecek.

*BM'nin taraflar arasında (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti- Halife Hafter güçleri) ateşkes müzakerelerini kolaylaştırıcı rol oynayacak.

*Ateşkesin başlamasından itibaren taraf ülkeler ve destekçiler Libya'da askeri faaliyetlerine son verecek. Libya'ya BM tarafından uygulanan silah ambargosu sıkı bir şekilde denetlenecek.

*BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturulacak.

*Söz konusu komiteye Berlin Konferansına katılan tüm taraflar ve uluslararası örgütler dahil olacak.

*BM, komitenin koordinasyonunu sağlayacak. Komite üst düzey yetkililerin katılımıyla aylık toplanacak. Komite uzmanlar düzeyinde 4 teknik çalışma grubu içerecek.

Bu maddelerin yanı sıra Berlin'deki konferansa katılan ülkeler, Libya'da savaşan taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yaptı. "Libyalılar tarafından yürütülen kapsayıcı siyasi sürece" tekrar dönülmesi talebine yer verildi.

Berlin'deki Libya Konferansı'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Başbakanı Li Kıçiang, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katıldı.

Kaynak: Euronews