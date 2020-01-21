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21 Ocak 2020 - 20:56

Batılılar cinayet medeniyetini inşa ediyor

Batılılar cinayet medeniyetini inşa ediyor

Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, “şehit Korgeneral Süleymani Müslümanların kurtuluşu ve bağımsızlığı için mücadele veren direniş ekseninin koordinatörüydü” dedi.

Tahran’da bugün düzenlenen İmam Hamanei’nin bakışında ABD terör devleti ve ağır intikam ekseninde ikinci uluslararası Amerikan insan hakları konferansında konuşan Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, dünyanın en büyük canileri Batılı toplumlarda ve Batı medeniyetinde bulunduğunu ve buna filmlerinde ve eserlerinde açıkça görmek mümkün olduğunu belirtti.

Batı medeniyeti ve Amerikan medeniyeti tecavüzlere ve insanları katletmeye ve yağma ve talana dayandığını kaydeden Ebu Şerif, Avrupa ve Batı medeniyetleri barbar olduğunu, Batılılar cinayet medeniyetini inşa ettiklerini vurguladı.

Ebu Şerif şöyle ekledi: Batı’nın en büyük cinayeti Filistin’in kutsal topraklarında her türlü insan karşıtı cinayeti işledikleri Filistin meselesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Rasthaber

News Code 1884013

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