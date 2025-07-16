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16 Tem 2025 17:52

Ensarullah, Siyonistlerin Suriye saldırısını kınadı

Ensarullah, Siyonistlerin Suriye saldırısını kınadı

Yemen Ensarullah Hareketi, Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik düzenlediği barbarca saldırıları şiddetle kınadı.

Yemen Ensarullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, ''Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik düzenlediği barbarca saldırıları şiddetle kınıyoruz. Siyonistlerin saldırganlığı, Suriye egemenliğinin açık bir ihlali ve tüm uluslararası yasa ve hukukun çiğnenmesi anlamına geliyor.’’ ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ''Suriye'de yaşananları, Arap ve İslam ülkelerini işgal edip parçalamayı ve bu ülkeler üzerindeki hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlayan Siyonist planın bir parçası olarak değerlendiriyoruz’’ denildi.

News ID 1928729

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