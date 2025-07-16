Ensarullah, Siyonistlerin Suriye saldırısını kınadı

Yemen Ensarullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, ''Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik düzenlediği barbarca saldırıları şiddetle kınıyoruz. Siyonistlerin saldırganlığı, Suriye egemenliğinin açık bir ihlali ve tüm uluslararası yasa ve hukukun çiğnenmesi anlamına geliyor.’’ ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ''Suriye'de yaşananları, Arap ve İslam ülkelerini işgal edip parçalamayı ve bu ülkeler üzerindeki hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlayan Siyonist planın bir parçası olarak değerlendiriyoruz’’ denildi.