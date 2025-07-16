İslam dünyasının dört bir yanından hattatlar Kerbela’da buluştu

Hz. Hüseyin (a.s) Türbesi’ne bağlı Dar-ul Kur’an-ı Kerîm Bölümü bünyesindeki Kalem Merkezi, “Medad-ı Aşura Arapça Hat Sergisi” başlıklı ilk sanat sergisini düzenledi. Muharrem ayı boyunca Beynu’l-Harameyn bölgesinde sergilenecek olan etkinlik, geniş halk katılımı ve yerli-yabancı sanatçıların yoğun ilgisiyle başladı.

Kalem Merkezi Müdürü hattat Muhammed Yasîn el-Muşrefevî, Kerbela Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Bu sergi, Muharrem ayında ilk kez düzenleniyor. Amacımız, İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela’daki musibetini hat sanatının ruhani ve estetik diliyle yaşatmak. Bu sanat, hüznü, kahramanlığı ve fedakârlığı görsel olarak aktarma gücüne sahiptir” dedi.

El-Muşrefevî, serginin hem sanatsal hem de kültürel açıdan önemli bir durak olduğunu belirtti. Sergide, Irak’tan ve diğer ülkelerden gelen sanatçıların hazırladığı toplam 100 hat eserinin yer aldığını belirten Merkez Müdürü, bu eserlerde, İmam Hüseyin’in (a.s) hayatı, kıyamı ve şahsiyeti; ayetler, dualar, hadisler, lakaplar ve mübarek isimlerinin ele alındığını dile getirdi.

Sergide yer alan hatlar arasında sülüs, celî sülüs, divanî, celî divanî, rik‘a ve nesih gibi klasik hat türlerinin yanı sıra nadir büyük boyutlu eserler de dikkat çekti. Bunlar arasında, 3x1 metre boyutundaki “Hz. Ebulfazl Abbas’ın (a.s) Ziyareti” ve 2x1 metre boyutundaki süslemeli “Hz. Abbas Kapısı” panosu ilk kez bu ölçekte sergilendi.

Ayrıca sergi kapsamında, Arap ve İslam dünyasında bir ilk olan ve en büyük kapsamlı hat eseri derlemesi sayılan “Medad-ı Aşura” adlı kitap tanıtıldı. Bu eserde hattat Muhammed el-Muşrefevî’nin İmam Hüseyin (a.s) hakkında hazırladığı 400’ü aşkın orijinal hat çalışması yer alıyor.

Sergide ayrıca Irak, İran, Umman, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Malezya gibi birçok ülkeden gelen hattatların katıldığı canlı hat atölyeleri düzenleniyor. Bu atölyelerde, İmam Hüseyin’e (a.s) ait seçilmiş sözler üç gün boyunca kaligrafi ile yazılıyor.

Kaynak: karbala-intel.net