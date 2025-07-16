Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor

AA'ya göre, Türkiye’nin batısında bulunan Tekirdağ ve Çanakkale illerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayılırken, yetkililer çok sayıda yerleşim yerinde tahliye kararı aldı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde tarım arazilerinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin geniş bir bölgeyi tehdit etmesi üzerine Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocaali köyleri boşaltıldı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı ve 21 hava aracı (uçak ve helikopter) sevk edildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ve Ayvacık bölgelerinde de yangınlar etkili oldu. Ayvacık’taki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Gelibolu Yarımadası’nda mücadele devam ediyor.