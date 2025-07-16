İşgalci İsrail yardım merkezine göz yaşartıcı gazla saldırdı

El Meyadeen’e göre, Gazze Şeridi’nde insani yardım dağıtım merkezlerinden birinde yeni bir İsrail saldırısı gerçekleşti.

Siyonist İsrail askerleri, Kuzey Refah’ta ABD destekli bir yardım merkezinin yakınında toplanan aç Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Saldırı sonucunda en az 21 Filistinli boğularak şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze’de insani yardım dağıtım merkezleri, son zamanlarda açlıkla mücadele eden Filistinliler için adeta ölüm tuzaklarına dönüşmüş durumda.