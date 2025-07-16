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16 Tem 2025 09:25

İran yabancı bir akaryakıt gemisine el koydu (+foto)

İran yabancı bir akaryakıt gemisine el koydu (+foto)

Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, Umman Denizi’nde 2 milyon litre kaçak yakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bandıralı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu.

Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, Umman Denizi’nde 2 milyon litre kaçak yakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bandıralı bir petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.

İran yabancı bir akaryakıt gemisine el koydu (+foto)

Kahramani, İran'ın deniz sınırlarında kaçakçılıkla ilgili şüpheli hareketlerin izlenmesi ve takibi sürecinde, yasal belgelendirme eksiklikleri nedeniyle bir yabancı petrol tankerinin denetlendiğini ve 2 milyon litre kaçak yakıt taşıma suçlamasıyla el konulduğunu belirtti.

Kahramani ayrıca, gemide bulunan kaptan da dahil olmak üzere toplam 17 mürettebatın soruşturma süreci ve yasal işlemler kapsamında gözaltında tutulduğunu da ifade etti.

News ID 1928710

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