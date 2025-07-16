  1. Toplum
16 Tem 2025 12:04

BAE, Tahran uçuşlarını yeniden başlatıyor

BAE, Tahran uçuşlarını yeniden başlatıyor

Emirates Havayolları, Tahran’a olan uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurdu.

Emirates Havayolları, Cuma gününden itibaren Tahran’a olan uçuşlarını yeniden başlatacağını açıkladı.

Emirates, İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları sonrası Tahran seferlerini güvenlik sebebiyle askıya almıştı.

News ID 1928718

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