BAE, Tahran uçuşlarını yeniden başlatıyor

Emirates Havayolları, Cuma gününden itibaren Tahran’a olan uçuşlarını yeniden başlatacağını açıkladı.
Emirates, İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları sonrası Tahran seferlerini güvenlik sebebiyle askıya almıştı.
Emirates Havayolları, Tahran’a olan uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurdu.
Emirates Havayolları, Cuma gününden itibaren Tahran’a olan uçuşlarını yeniden başlatacağını açıkladı.
Emirates, İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları sonrası Tahran seferlerini güvenlik sebebiyle askıya almıştı.
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