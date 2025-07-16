Irak’ta Erbain ziyareti için hazırlık konferansı düzenlendi

Her yıl düzenlenen Erbain konferansına, Irak’ın farklı vilayetlerinden gelen Hüseynî matem alayı temsilcileri ile çeşitli kamu kurumlarından, hizmet ve güvenlik birimlerinden yetkililer katıldı.

Hz. Hüseyin (a.s) Türbesi Genel Sekreteri Hasan Reşid el-Abayeci konferansta yaptığı konuşmada, Hüseynî merasimlerin tahrif veya saptırılmaktan korunmasının önemini vurguladı. Ayrıca, İmam Hüseyin’in (a.s) uğruna şehit düştüğü değer ve ilkelerin medeni ve düzenli bir şekilde yaşatılması gerektiğini belirten Abayeci, bu büyük kıyamın yüceliğini ve yüce hedeflerini yansıtan bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hüseynî merasimleri yüceltmenin, imani ve ruhi bir sorumluluk olduğuna işaret eden Genel Sekreter, “Bu, kalplerin takvasındandır ve İslam dininin sağlam temellerinden biridir. Bu nedenle, elimizdeki tüm maddi ve manevi imkânlarla bu merasimlere sahip çıkmalıyız ve İmam Hüseyin’in (a.s) getirdiği ilkelerle uyum içinde olmaya özen göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca, merasimlerin her türlü kötü girişimden korunması gerektiğini vurgulayan Abayeci, Hüseynî değerleri temsil eden bu merasimlerin, Kerbela kıyamının özünü, insanî mesajını, hakkı savunma, mazlumları koruma ve nefisleri heva ve şüphelerden arındırma hedeflerini yansıtması gerektiğini söyledi.

Söz konusu konferans, Erbain ziyareti ile ilgili tüm taraflar arasında hizmet, güvenlik ve sağlık planlarının koordinasyonunu sağlamak ve milyonların katıldığı ziyaret sırasında ziyaretçilerin akışını kolaylaştıracak, en iyi hizmetin sunulmasını sağlayacak hazırlıkları organize etmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: karbala-intel.net