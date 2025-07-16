İsrail'in Suriye saldırısına Hizbullah'tan tepki geldi

Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik vahşi saldırısını sert bir dille kınadı.

Hareketten yapılan açıklamada, Suriye topraklarına yönelik saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Bu saldırıların Siyonist İsrail’in Lübnan, Filistin ve Yemen'deki saldırı eylemlerinin devamı olduğu kaydedilen açıklamada, ''Bu korkakça saldırı, diğer ülkeleri işgal etmeyi, bölge halkları arasında anlaşmazlık yaratmayı amaçlayan bir dizi Siyonist planın sonuncusudur.

Kendisini sivillerin güvenliğinin garantörü olarak göstermeye çalışan Siyonist rejim bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik en büyük tehdittir.

Geçmişteki yaşananlar, Siyonist düşmanın sadece güç dilinden anladığını kanıtlamıştır.'' ifadelerine yer verildi.

