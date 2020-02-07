İran'ın Çabahar limanı Hindistan ile Orta Asya arasında köprü

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI), Hindistan-Orta Asya İş Forumu etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Hint basınındaki haberlere göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, etkinlikte yaptığı konuşmada, İran’ın güneydoğusunda yer alan Çabahar limanının önemine değindi.

Jaishankar, "Hindistan ve Orta Asya arasında ticareti geliştirme konusunda büyük bir potansiyel var, ancak karayolu ulaşımı sorunu ile karşı karşıyayız. Hindistan bunun (İran’daki) Çabahar limanının kullanılmasıyla çözülmesini öneriyor" dedi.

Hint yetkili, "Bu bölgelerdeki ülkeler, İran'ın Çabahar limanından veya hava koridorlarının oluşturulmasıyla birbirleriyle ticareti geliştirebilirler" ifadesini kullandı.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.