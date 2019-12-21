İran ile Hindistan dışişleri bakanları yarın Tahran'da bir araya gelecek

Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama Subrahmanyam Jaishankar, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in başkanlığında düzenlenecek 19. ortak komisyon oturumuna katılmak için yarın Tahran’a gelecek.

Jaishankar’ın Tahran ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından iki taraf arasında anlaşma imzalanacak.

Son günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Washington’un Yeni Delhi'yi Çabahar Limanı projesiyle ilgili yaptırımlardan muaf tuttuğunu bildirmişti.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.